Les règles concernent près de la moitié de la population, pourtant, le sujet est peu abordé à l’école, dans l’espace public, et encore trop rarement dans la vie quotidienne. Mais les tabous s’immiscent partout : la peur de la tache sur un vêtement, la gêne de sortir une protection périodique de son sac, la honte d’en parler.

Ainsi, nous vous invitons donc à un Book Club, lors du vernissage de l’exposition, afin de parler du sujet avec deux autrices :

– Camille Besse, co-autrice et illustratrice de « Et si les hommes avaient leurs règles »

– Marie-Rose Galès, autrice de plusieurs ouvrages sur l’endométriose

Cette rencontre littéraire et cette exposition ont pour objectif de rendre visible le poids des règles et de détruire le tabou avec intelligence, bienveillance et humour !

Découvrez l’exposition qui rend visible le poids des règles au quotidien !



À l’occasion de son vernissage, venez participer à notre Book Club, réunissant des auteur·ices de BDs et de livres qui abordent le sujet des règles sans tabou mais avec conviction et humour !

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

La Cantine de Césure 27 rue Censier 75005 Paris

idf@regleselementaires.com



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