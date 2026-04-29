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Vernissage et Exposition « Coup de Sang : le poids des règles » La Cantine de Césure Paris

Vernissage et Exposition « Coup de Sang : le poids des règles » La Cantine de Césure Paris

Vernissage et Exposition « Coup de Sang : le poids des règles » La Cantine de Césure Paris mercredi 27 mai 2026.

Lieu : La Cantine de Césure

Adresse : 27 rue Censier

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : <p><br></p>

Les règles concernent près de la moitié de la population, pourtant, le sujet est peu abordé à l’école, dans l’espace public, et encore trop rarement dans la vie quotidienne. Mais les tabous s’immiscent partout : la peur de la tache sur un vêtement, la gêne de sortir une protection périodique de son sac, la honte d’en parler.

Ainsi, nous vous invitons donc à un Book Club, lors du vernissage de l’exposition, afin de parler du sujet avec deux autrices :

– Camille Besse, co-autrice et illustratrice de « Et si les hommes avaient leurs règles »

– Marie-Rose Galès, autrice de plusieurs ouvrages sur l’endométriose

Cette rencontre littéraire et cette exposition ont pour objectif de rendre visible le poids des règles et de détruire le tabou avec intelligence, bienveillance et humour !

Découvrez l’exposition qui rend visible le poids des règles au quotidien !

À l’occasion de son vernissage, venez participer à notre Book Club, réunissant des auteur·ices de BDs et de livres qui abordent le sujet des règles sans tabou mais avec conviction et humour !
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

La Cantine de Césure 27 rue Censier  75005 Paris
idf@regleselementaires.com


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