Informations pratiques

Saugues

Vernissage Expo. L’Allier des tacons

Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Vernissage de l’exposition. L’Allier des tacons , du 11/07 au 02/08 à la Maison Communautaire, Office de Tourisme de Saugues.

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Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr

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English :

Opening of the exhibition “L’Allier des tacons,” July 11–August 2 at the Maison Communautaire, Saugues Tourist Office.

L’événement Vernissage Expo. L’Allier des tacons Saugues a été mis à jour le 2026-07-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier