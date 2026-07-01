Vernissage Expo. L’Allier des tacons Saugues
vendredi 10 juillet 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Vernissage Expo. L’Allier des tacons
Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 18:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Vernissage de l’exposition. L’Allier des tacons , du 11/07 au 02/08 à la Maison Communautaire, Office de Tourisme de Saugues.
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Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr
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English :
Opening of the exhibition “L’Allier des tacons,” July 11–August 2 at the Maison Communautaire, Saugues Tourist Office.
L’événement Vernissage Expo. L’Allier des tacons Saugues a été mis à jour le 2026-07-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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