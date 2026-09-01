Vernissage Expo Photos Cartographie d’un anniversaire Rue des Alliés Yssingeaux
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Alliés · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Vernissage Expo Photos Cartographie d’un anniversaire
Rue des Alliés Parc Valentin Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour les 20 ans de La Grenette, médiathèque, cinéma et pôle culturel, Cédric Mouche capture en seize photographies les visages, les rencontres et les moments partagés qui font vivre ce lieu de culture et de lien social.
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Rue des Alliés Parc Valentin Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
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English :
To mark the 20th anniversary of La Grenette—a media center, movie theater, and cultural hub—Cédric Mouche captures, in sixteen photographs, the faces, encounters, and shared moments that bring this place of culture and social connection to life.
L’événement Vernissage Expo Photos Cartographie d’un anniversaire Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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