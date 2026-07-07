Vernissage – Exposition Collective Ki Galerie Ki Galerie Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Ki Galerie · Paris
Informations pratiques
Ki Galerie a le plaisir d’annoncer le VERNISSAGE : JEUDI 10 SEPTEMBRE de la nouvelle exposition RÉSONANCE, du 10 au 30 septembre 2026.
Cet exposition collective réuni 6 artistes contemporains.
L’exposition met en lumière les dernières
collaborations artistiques de la galerie avec des artistes contemporains
français et internationaux. Parfait équilibre entre artistes confirmés
et profils émergents, les œuvres sélectionnées pour cette exposition
résonnent les unes avec les autres. Vibration, mouvement &
équilibre, voilà l’orientation de notre toute dernière exposition d’art
contemporain à Paris 13e.
Les artistes :
Marie Ange Daudé – Nicolas Herbé – Sabino Puma
Lee Sangsoo – Alexandre Dodela – Tekmass
VERNISSAGE :
Rendez-vous Jeudi 10 Septembre, à partir de 18 h 30
www.ki-galerie.com pour plus d’infos
Contact : Ki Galerie
127 rue Jeanne d’Arc Paris 75013
contact@ki-galerie.com
www.ki-galerie.com
Accès
Ligne 5. Campo Formio
Ligne 6. Nationale Contact
Vernissage de la nouvelle exposition collective chez Ki Galerie (13e) – Marie Ange Daudé, Nicolas Herbé, Sabino Puma, Lee Sangsoo, Alexandre Dodela, Tekmass.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T18:30:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00
Ki Galerie 127, rue Jeanne d’Arc 75013 Paris
https://ki-galerie.com/2026/07/02/resonance/ contact@ki-galerie.com https://www.facebook.com/events/1017735297327256/ https://www.facebook.com/events/1017735297327256/
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