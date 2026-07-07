Vernissage – Exposition Collective Ki Galerie Ki Galerie Paris

Informations pratiques

Ki Galerie a le plaisir d’annoncer le VERNISSAGE : JEUDI 10 SEPTEMBRE de la nouvelle exposition RÉSONANCE, du 10 au 30 septembre 2026.

Cet exposition collective réuni 6 artistes contemporains.

L’exposition met en lumière les dernières

collaborations artistiques de la galerie avec des artistes contemporains

français et internationaux. Parfait équilibre entre artistes confirmés

et profils émergents, les œuvres sélectionnées pour cette exposition

résonnent les unes avec les autres. Vibration, mouvement &

équilibre, voilà l’orientation de notre toute dernière exposition d’art

contemporain à Paris 13e.

Les artistes :

Marie Ange Daudé – Nicolas Herbé – Sabino Puma

Lee Sangsoo – Alexandre Dodela – Tekmass

VERNISSAGE :

Rendez-vous Jeudi 10 Septembre, à partir de 18 h 30

www.ki-galerie.com pour plus d’infos

Contact : Ki Galerie

127 rue Jeanne d’Arc Paris 75013

contact@ki-galerie.com

www.ki-galerie.com

Accès

Ligne 5. Campo Formio

Ligne 6. Nationale Contact

Vernissage de la nouvelle exposition collective chez Ki Galerie (13e) – Marie Ange Daudé, Nicolas Herbé, Sabino Puma, Lee Sangsoo, Alexandre Dodela, Tekmass.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 18h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T18:30:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00

Ki Galerie 127, rue Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://ki-galerie.com/2026/07/02/resonance/ contact@ki-galerie.com https://www.facebook.com/events/1017735297327256/ https://www.facebook.com/events/1017735297327256/



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