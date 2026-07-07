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Vernissage – Exposition Collective Ki Galerie Ki Galerie Paris

jeudi 10 septembre 2026 · Ki Galerie · Paris

Vernissage – Exposition Collective Ki Galerie Ki Galerie Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Ki Galerie
Adresse
127, rue Jeanne d'Arc
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Ki Galerie a le plaisir d’annoncer le VERNISSAGE : JEUDI 10 SEPTEMBRE de la nouvelle exposition RÉSONANCE, du 10 au 30 septembre 2026.

Cet exposition collective réuni 6 artistes contemporains.

L’exposition met en lumière les dernières
collaborations artistiques de la galerie avec des artistes contemporains
français et internationaux. Parfait équilibre entre artistes confirmés
et profils émergents, les œuvres sélectionnées pour cette exposition
résonnent les unes avec les autres. Vibration, mouvement &
équilibre, voilà l’orientation de notre toute dernière exposition d’art
contemporain à Paris 13e.

Les artistes :
Marie Ange Daudé – Nicolas Herbé – Sabino Puma
Lee Sangsoo – Alexandre Dodela – Tekmass

VERNISSAGE :
Rendez-vous Jeudi 10 Septembre, à partir de 18 h 30
www.ki-galerie.com pour plus d’infos

Contact : Ki Galerie
127 rue Jeanne d’Arc Paris 75013
contact@ki-galerie.com
www.ki-galerie.com

Accès
Ligne 5. Campo Formio
Ligne 6. Nationale Contact

Vernissage de la nouvelle exposition collective chez Ki Galerie (13e) – Marie Ange Daudé, Nicolas Herbé, Sabino Puma, Lee Sangsoo, Alexandre Dodela, Tekmass.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T18:30:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00

Ki Galerie 127, rue Jeanne d’Arc  75013 Paris
https://ki-galerie.com/2026/07/02/resonance/ contact@ki-galerie.com https://www.facebook.com/events/1017735297327256/ https://www.facebook.com/events/1017735297327256/


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