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VERNISSAGE – Exposition « Coup de soleil » – Laety Des et Mélanie Cot Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

jeudi 24 septembre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris

VERNISSAGE – Exposition « Coup de soleil » – Laety Des et Mélanie Cot Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Wangari Maathai
Adresse
13-15 rue Mouraud
Ville
75020 Paris
Département
Paris

En ce début d’année, nous souhaitions vous présenter Laety Des, artiste peintre, et Mélanie Cot, designer graphique. Ces deux femmes feront se rencontrer et dialoguer leurs œuvres autour de notre première exposition de l’année.

VERNISSAGE :
Jeudi 24 septembre
18h30 – 21h

Exposition visible jusqu’au 30 octobre 2026.

GRATUIT – Entrée libre

Regards croisés entre deux artistes : Mélanie Cot et Laety Des.
Du vendredi 25 septembre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
Le jeudi 24 septembre 2026
de à
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-30T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-24T00:00:00+02:00_2026-09-24T23:59:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T18:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T18:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T18:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T18:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T18:00:00+02:00;2026-10-05T10:00:00+02:00_2026-10-05T18:00:00+02:00;2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T18:00:00+02:00;2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T18:00:00+02:00;2026-10-08T10:00:00+02:00_2026-10-08T18:00:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-12T10:00:00+02:00_2026-10-12T18:00:00+02:00;2026-10-13T10:00:00+02:00_2026-10-13T18:00:00+02:00;2026-10-14T10:00:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00;2026-10-15T10:00:00+02:00_2026-10-15T18:00:00+02:00;2026-10-16T10:00:00+02:00_2026-10-16T18:00:00+02:00;2026-10-19T10:00:00+02:00_2026-10-19T18:00:00+02:00;2026-10-20T10:00:00+02:00_2026-10-20T18:00:00+02:00;2026-10-21T10:00:00+02:00_2026-10-21T18:00:00+02:00;2026-10-22T10:00:00+02:00_2026-10-22T18:00:00+02:00;2026-10-23T10:00:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-26T10:00:00+02:00_2026-10-26T18:00:00+02:00;2026-10-27T10:00:00+02:00_2026-10-27T18:00:00+02:00;2026-10-28T10:00:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T10:00:00+02:00_2026-10-29T18:00:00+02:00;2026-10-30T10:00:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud  75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/


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