VERNISSAGE – Exposition « Coup de soleil » – Laety Des et Mélanie Cot Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

En ce début d’année, nous souhaitions vous présenter Laety Des, artiste peintre, et Mélanie Cot, designer graphique. Ces deux femmes feront se rencontrer et dialoguer leurs œuvres autour de notre première exposition de l’année.

VERNISSAGE :

Jeudi 24 septembre

18h30 – 21h

Exposition visible jusqu’au 30 octobre 2026.

GRATUIT – Entrée libre

Regards croisés entre deux artistes : Mélanie Cot et Laety Des.

Du vendredi 25 septembre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

Le jeudi 24 septembre 2026

de à

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T21:30:00+02:00

fin : 2026-10-30T19:00:00+01:00

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Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

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