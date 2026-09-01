VERNISSAGE – Exposition « Coup de soleil » – Laety Des et Mélanie Cot Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris
Informations pratiques
En ce début d’année, nous souhaitions vous présenter Laety Des, artiste peintre, et Mélanie Cot, designer graphique. Ces deux femmes feront se rencontrer et dialoguer leurs œuvres autour de notre première exposition de l’année.
VERNISSAGE :
Jeudi 24 septembre
18h30 – 21h
Exposition visible jusqu’au 30 octobre 2026.
GRATUIT – Entrée libre
Regards croisés entre deux artistes : Mélanie Cot et Laety Des.
Du vendredi 25 septembre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
Le jeudi 24 septembre 2026
de à
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-30T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-24T00:00:00+02:00_2026-09-24T23:59:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T18:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T18:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T18:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T18:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T18:00:00+02:00;2026-10-05T10:00:00+02:00_2026-10-05T18:00:00+02:00;2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T18:00:00+02:00;2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T18:00:00+02:00;2026-10-08T10:00:00+02:00_2026-10-08T18:00:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-12T10:00:00+02:00_2026-10-12T18:00:00+02:00;2026-10-13T10:00:00+02:00_2026-10-13T18:00:00+02:00;2026-10-14T10:00:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00;2026-10-15T10:00:00+02:00_2026-10-15T18:00:00+02:00;2026-10-16T10:00:00+02:00_2026-10-16T18:00:00+02:00;2026-10-19T10:00:00+02:00_2026-10-19T18:00:00+02:00;2026-10-20T10:00:00+02:00_2026-10-20T18:00:00+02:00;2026-10-21T10:00:00+02:00_2026-10-21T18:00:00+02:00;2026-10-22T10:00:00+02:00_2026-10-22T18:00:00+02:00;2026-10-23T10:00:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-26T10:00:00+02:00_2026-10-26T18:00:00+02:00;2026-10-27T10:00:00+02:00_2026-10-27T18:00:00+02:00;2026-10-28T10:00:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T10:00:00+02:00_2026-10-29T18:00:00+02:00;2026-10-30T10:00:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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