Sancerre

Vernissage exposition Gary Gunderson

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Vernissage de l’exposition photographique de Gary Gunderson.

Connu des habitants et visiteurs pour être l’auteur des photographies exposées dans les rues de la cité médiévale, Gary Gunderson s’est imposé comme un grand portraitiste. Son travail, principalement réalis& en noir et blanc, se distingue par des compositions empreintes de poésie où l’ombre et la lumière dialoguent avec finesse. .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening reception for Gary Gunderson’s photography exhibition.

L’événement Vernissage exposition Gary Gunderson Sancerre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois