Vernissage – Exposition sur la victimisation secondaire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

mardi 17 novembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Le Mardi 17 novembre, dans le cadre du mois de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association The Witches’ Society et la Maison de Vie Associative et Culturelle du 13ème arrondissement, organisent une exposition sur le thème de la victimisation secondaire des victimes de violences.

L’accès à l’exposition est entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Du 17 au 25 novembre, venez découvrir cette exposition engagée et participer en présence des bénévoles et bénéficiaires de l’association, au vernissage et événements proposés dans le cadre de celle-ci.

L’association The Witches’ Society organise le vernissage de l’exposition photo intitulée « Mais est-ce que t’avais dit non? ».



Ces photos seront accompagnées des créations réalisées lors d’ateliers d’art exutoire.

Le mardi 17 novembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-17T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T19:00:00+02:00_2026-11-17T20:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS

https://thewitchessociety.fr



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