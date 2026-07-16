Vernissage – Images Latentes, Les Trois Bains, Paris

Informations pratiques

Vernissage – Images Latentes Jeudi 4 mars 2027, 18h30 Les Trois Bains Paris

Accès gratuit au vernissage et à la chambre noire. Possibilité d’acquérir des Images latentes au tarif unique de 25 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T18:30:00+01:00 – 2027-03-04T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-04T18:30:00+01:00 – 2027-03-04T22:30:00+01:00

Vernissage de l’exposition Images Latentes. Les Trois Bains accueillent une exposition participative et immersive rassemblant une trentaine d’images latentes réalisées par des photographes d’horizons différents. Les visiteur.euse.s souhaitant faire l’acquisition d’une image seront invités à descendre pour assister et participer à la révélation de celle-ci.

Les Trois Bains 80 rue des Vignoles Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France https://les3bains.fr/ https://www.instagram.com/lestroisbains Les Trois Bains sont un collectif d’une quinzaine de photographes réunis autour d’un laboratoire argentique dans le 20e arrondissement de Paris.

Notre mission première est la production. Chaque membre vient pour travailler sur ses projets personnels — développement, tirage, recherche sur les procédés historiques.

Notre mission seconde est la transmission. Nous initions le public à la photographie argentique à travers des ateliers rigoureux, animés par les membres du collectif et par des praticiens invités. Chaque atelier est développé et testé en interne avant d’être proposé au public. Ligne métro 9 : Buzenval / 2 : Avron

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Vernissage de l’exposition Images Latentes. Les Trois Bains accueillent une exposition participative et immersive rassemblant une trentaine d’images latentes réalisées par des photographes Les à et…

©Charlène Yves