Vernissage • Tout se touche • Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Vernissage • Tout se touche • Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon

Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Vernissage de la double exposition de Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon. Elles s’associent pour une exposition du quotidien. Peintures, dessins, l’une collectionne les objets en les dessinant, l’autre les heures les plus belles en peintures.

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Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com

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English :

Opening of the double exhibition by Marie-Claire Mitout and Sylvie Sauvageon. They join forces for an exhibition of everyday life. Paintings, drawings, one collects objects by drawing them, the other the most beautiful hours in paintings.

L’événement Vernissage • Tout se touche • Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey