Vernissage • Tout se touche • Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville
Vernissage • Tout se touche • Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville samedi 18 juillet 2026.
Plateau d’Hauteville
Vernissage • Tout se touche • Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon
Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Vernissage de la double exposition de Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon. Elles s’associent pour une exposition du quotidien. Peintures, dessins, l’une collectionne les objets en les dessinant, l’autre les heures les plus belles en peintures.
.
Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening of the double exhibition by Marie-Claire Mitout and Sylvie Sauvageon. They join forces for an exhibition of everyday life. Paintings, drawings, one collects objects by drawing them, the other the most beautiful hours in paintings.
L’événement Vernissage • Tout se touche • Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Plateau d'Hauteville (Ain)
- Parcours VTT 52 bleu Les Crêtes de Charabotte Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Parcours VTT 51 bleu Marais de Vaux les Teillères Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Le col de Curnillon depuis Terre Ronde Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Parcours VTT 64 rouge Montfalcon Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Tour de Pays VTT Bugey Grand Colombier Espace FFC Ain Forestière étape 2 La Praille Les Plans d’Hotonnes Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026