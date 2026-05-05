Vern’On Fire Festival Vernon
Vern’On Fire Festival Vernon vendredi 10 juillet 2026.
Vernon
Vern’On Fire Festival
Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
Fort du succès de sa première édition, le Vern’On Fire Festival revient pour une 2e édition !
Un festival vernonnais, accessible à tous 4 soirées, 4 lieux, 4 ambiances uniques.
Découvrez prochainement l’intégralité de la programmation sur www.vernon27.fr .
Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Vern’On Fire Festival
L’événement Vern’On Fire Festival Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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