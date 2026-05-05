Vernon

Vern’On Fire Festival

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-10

Fort du succès de sa première édition, le Vern’On Fire Festival revient pour une 2e édition !

Un festival vernonnais, accessible à tous 4 soirées, 4 lieux, 4 ambiances uniques.

Découvrez prochainement l’intégralité de la programmation sur www.vernon27.fr .

Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Vern’On Fire Festival

L’événement Vern’On Fire Festival Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération