Véronique et Jacques SAUPE A chacun sa nature Allonnes
jeudi 8 octobre 2026 · Allonnes
Informations pratiques
Allonnes
Véronique et Jacques SAUPE A chacun sa nature
30 Rue Charles Gounod Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-10-08
Cette exposition rassemble les univers de Véronique et Jacques Saupé, deux artistes dont les œuvres naissent d’un dialogue sensible avec la nature, le temps et la mémoire des matières.
À travers des créations où se croisent bois, métal et éléments végétaux, leur démarche interroge les relations entre fragilité et force, mutation et enracinement. Les matériaux bruts, prélevés dans leur environnement proche, sont transformés et réinventés dans une écriture artistique à la fois poétique et résolument contemporaine.
Leurs œuvres invitent à porter un regard renouvelé sur les traces du vivant, les cycles naturels et la richesse expressive des matières.
EXPO
8 OCTOBRE 31 DÉCEMBRE 2026
Mairie d’Allonnes
VERNISSAGE
Jeudi 8 octobre 18H30 Mairie d’Allonnes
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30 Rue Charles Gounod Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire
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English :
This exhibition brings together the artistic worlds of Véronique and Jacques Saupé, two artists whose works emerge from a sensitive dialogue with nature, time, and the memory of materials.
L’événement Véronique et Jacques SAUPE A chacun sa nature Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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