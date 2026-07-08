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AGENDA · Lannion

Verre et Vitrail, Mil ans de lumière à partager Le Celtic Lannion

vendredi 17 juillet 2026 · Le Celtic · Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Celtic
Adresse
57 Hent Sant Gonery
Ville
22820 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Verre et Vitrail, Mil ans de lumière à partager

Le Celtic 57 Hent Sant Gonery Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Une rencontre autour de l’art du verre et du vitrail, animée par Serge Baroin, maître verrier passionné, a l’occasion de laquelle il dévoilera les secrets de son savoir-faire.   .

Le Celtic 57 Hent Sant Gonery Lannion 22820 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Verre et Vitrail, Mil ans de lumière à partager Lannion a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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