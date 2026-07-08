Verre et Vitrail, Mil ans de lumière à partager Le Celtic Lannion
vendredi 17 juillet 2026 · Le Celtic · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Verre et Vitrail, Mil ans de lumière à partager
Le Celtic 57 Hent Sant Gonery Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Une rencontre autour de l’art du verre et du vitrail, animée par Serge Baroin, maître verrier passionné, a l’occasion de laquelle il dévoilera les secrets de son savoir-faire. .
Le Celtic 57 Hent Sant Gonery Lannion 22820 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Verre et Vitrail, Mil ans de lumière à partager Lannion a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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