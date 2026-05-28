Vimoutiers

Vers l’orgue du futur

Eglise Notre-Dame Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17 19:15:00

Date(s) :

2026-10-17

Organiste de formation classique et créateur sonore, Sam Verlen propose une expérience de concert unique où l’orgue devient un espace d’exploration artistique. À Vimoutiers, il mettra en dialogue le prestigieux Cavaillé-Coll, emblème du patrimoine organistique français, avec son propre orgue modulaire, conçu comme un instrument évolutif et hybride.

Entre tradition et innovation, il revisite le répertoire, y insuffle des textures contemporaines et tisse des paysages sonores où se mêlent timbres acoustiques, dispositifs électromécaniques et traitements numériques. Cette rencontre entre un instrument historique et une facture expérimentale ouvre un champ d’expression inédit, où chaque pièce devient une construction sonore nouvelle et vivante.

Portée par une sensibilité poétique, son interprétation cherche à révéler autrement la richesse et la puissance de l’orgue, tout en interrogeant notre rapport à la technologie et au patrimoine. Le Cavaillé-Coll, ancré dans son histoire, dialogue ainsi avec une écriture musicale résolument actuelle, donnant naissance à une immersion sonore à la fois sensible et profondément contemporaine. .

Eglise Notre-Dame Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 79 46 31 52 association@orgue-vimoutiers.org

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English : Vers l’orgue du futur

L’événement Vers l’orgue du futur Vimoutiers a été mis à jour le 2026-05-28 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault