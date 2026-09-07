Versailles Insolite, Ancienne Poste, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Poste · Versailles
Informations pratiques
Versailles Insolite 19 et 20 septembre Ancienne Poste Yvelines
Plein tarif 7€ / Tarif réduit 5 € / Gratuité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Ville royale, ville capitale, ville judiciaire, ville administrative, ville politique, ville diplomatique, ville des droits de l’homme, ville des arts, ville nature, ville militaire, ville de l’aéronautique… Depuis que Louis XIV a décidé d’en faire la capitale du royaume de France, l’histoire singulière de Versailles s’écrit depuis plus de 300 ans. Mais derrière une académique et conservatrice, il existe un autre Versailles inconnu, oublié, tragique, bizarre, décalé, plein d’humour, de mystère, de fantaisie et de vie !
Ancienne Poste 3 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France
Exposition « Versailles Insolite »
©Ville de Versailles
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