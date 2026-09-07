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Versailles Insolite, Ancienne Poste, Versailles

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Poste · Versailles

Versailles Insolite, Ancienne Poste, Versailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne Poste
Adresse
3 avenue de Paris 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Plein tarif 7€ / Tarif réduit 5 € / Gratuité

Versailles Insolite 19 et 20 septembre Ancienne Poste Yvelines

Plein tarif 7€ / Tarif réduit 5 € / Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ville royale, ville capitale, ville judiciaire, ville administrative, ville politique, ville diplomatique, ville des droits de l’homme, ville des arts, ville nature, ville militaire, ville de l’aéronautique… Depuis que Louis XIV a décidé d’en faire la capitale du royaume de France, l’histoire singulière de Versailles s’écrit depuis plus de 300 ans. Mais derrière une académique et conservatrice, il existe un autre Versailles inconnu, oublié, tragique, bizarre, décalé, plein d’humour, de mystère, de fantaisie et de vie !

Ancienne Poste 3 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France
Exposition « Versailles Insolite »

©Ville de Versailles

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