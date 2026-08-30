Informations pratiques

Versailles

Versailles IRONMAN 70.3

Ironman Group Versailles Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le 11 octobre, la ville de Versailles accueillera le Triathlon, l’Iron-Man. Il se déroulera à Versailles dans des lieux important tels que la Pièce d’eau des Suisses, la vallée de Chevreuse…

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Ironman Group Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 4 97 03 26 86 versailles70.3@ironman.com

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English : Versailles IRONMAN 70.3

On 11 October, the town of Versailles will host the Ironman Triathlon. It will take place in Versailles at key locations such as the Pièce d’eau des Suisses and the Chevreuse Valley…

L’événement Versailles IRONMAN 70.3 Versailles a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc