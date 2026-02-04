Versailles Palais des Congrès Congrès 27ème édition des JIRP Versailles

Versailles Palais des Congrès Congrès 27ème édition des JIRP

10 rue de la Chancellerie Versailles Yvelines

Tarif : 180 – 180 – 250 EUR

Un jour 180€, 2 jours 250€

Début : 2026-03-19 09:00:00

fin : 2026-03-20 18:30:00

2026-03-19

Du 19 au 20 mars, le Palais des congrès accueillera les Journées Interactives de réalités Pédiatriques.

10 rue de la Chancellerie Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 97 89 00 contact@versaillespalaisdescongres.com

English : Versailles Palais des Congrès Congreso 27.ª edición de las JIRP

From 19 to 20 March, the Palais des Congrès will host the Interactive Paediatric Reality Days.

