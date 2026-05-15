Versant Vivant Cie L’Observable Place des Fontaines Doué-en-Anjou
dimanche 14 février 2027 · Place des Fontaines · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Versant Vivant Cie L’Observable
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 15:30:00
fin : 2027-02-14 16:15:00
Date(s) :
2027-02-14
Convoquant différentes techniques et dans un dialogue entre dessin et musique en direct, Versant Vivant stimule
notre imaginaire et nous invite à une douce rêverie.
Au creux de la montagne, les êtres s’endorment humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil… Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriaux, inattendus. Crayons, pinceaux, craies, aquarelle… À mesure de l’avancée du trait, les paysages se transforment et se peuplent de boucles animées. Cordes grattées ou frottées, vents ou claviers… les
timbres variés ajoutent des couleurs immersives aux dessins et installent le spectateur dans une douce transe.
Prix du Jury du Festival Au Bonheur des Mômes 2024, Grand-Bornand (74).
Séances en journée le lundi 15 février à 10h & 14h30.
Mise en scène Émilie Tarascou Création sonore Simon Kansara Avec Émilie Tarascou, Simon Kansara.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 14 février 2027 de 15h30 à 16h15. .
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr
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English :
Drawing on a variety of techniques and through an interplay between drawing and live music, Versant Vivant stimulates
our imagination and invites us into a gentle reverie.
L’événement Versant Vivant Cie L’Observable Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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