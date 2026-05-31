Vaste fresque moderne publiée en 1925, Manhattan Transfer dresse le tableau de la première mégalopole, en un foisonnement d’histoires et de personnages d’origines différentes. Dans une ville marquée par les inégalités, où le souffle de la deuxième révolution industrielle accélère la déshumanisation des êtres, se croisent notamment l’actrice Ellen Thatcher, le journaliste Jimmy Herf, l’anarchiste français Congo Jake ou l’avocat George Baldwin. Pour restituer au mieux la simultanéité de ces parcours, le metteur en scène Léonard Matton plonge 12 comédiennes dans un dispositif immersif, éclaté en plusieurs plateaux. Comme dans un « livre dont vous êtes le héros », le public est libre de ses mouvements. Cette immersion est aussi musicale – au son du jazz joué en live – et visuelle, avec la projection en mapping vidéo de décors mouvants, vision stylisée de l’architecture verticale de New York. Manhattan Transfer mêle chansons, chorégraphies, scènes de théâtre, films muets et intelligence artificielle, tirant ainsi des fils d’un siècle à l’autre. La pièce s’appuie sur trois technologies popularisées à l’époque – le haut-parleur, le téléphone et le cinéma – pour évoquer des problématiques contemporaines, notamment en les confrontant à l’utilisation des IA génératives textuelles et vocales. Une dimension immersive supplémentaire – et vertigineuse – d’une pièce aussi moderne et tentaculaire que son modèle.

Avec son association Emersiøn, Léonard Matton a déjà conçu deux spectacles de théâtre immersif : Helsingør, chaÌteau d’Hamlet (2018) et Le Fléau, mesure pour mesure (2023). Depuis quinze ans, il traduit, adapte et met en scène les grandes écritures théâtrales, classiques et contemporaines : Molière, Henrik Ibsen et August Strindberg, Georges Feydeau, Dea Loher, William Shakespeare ou Ingmar Bergman.

Vincent Théval

Durée : 2h45 avec entracte

Catégorie :

Spectacle vivant immersif

Création mondiale

Basculez dans l’un des plus grands romans américains de l’entre-deux-guerres, adapté en expérience immersive. Douze comédiennes incarnent une multitude de destins dans cette « pièce-ville » foisonnante, portée par un siècle de musique, du jazz à l’électronique. Circulez librement au cœur d’une fresque vivante et devenez explorateurs d’un monde en constante mutation. Troublant.

Du mercredi 13 janvier 2027 au samedi 16 janvier 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h45

samedi

de 15h30 à 18h15

payant

De 26 à 54 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-13T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-16T23:45:00+01:00

Date(s) : 2027-01-13T20:00:00+02:00_2027-01-13T22:45:00+02:00;2027-01-14T20:00:00+02:00_2027-01-14T22:45:00+02:00;2027-01-15T20:00:00+02:00_2027-01-15T22:45:00+02:00;2027-01-16T15:30:00+02:00_2027-01-16T18:15:00+02:00;2027-01-16T20:00:00+02:00_2027-01-16T22:45:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/vertige-manhattan-transfert-leonard-matton-emersion +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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