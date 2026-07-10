Vertigo en ciné-concert Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
jeudi 26 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
Vertigo en ciné-concert
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 18:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28
Après avoir tremblé de terreur sous la douche de la maison Bates, la saison dernière dans Psychose, allons noyer nos regards et nos sens dans la boucle du chignon de Kim Novak !
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English : ‘Vertigo’ as a film concert
After trembling with terror in the shower at the Bates’ house last season in *Psycho*, let’s lose ourselves in the swirl of Kim Novak’s bun!
L’événement Vertigo en ciné-concert Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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