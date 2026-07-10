Vertigo en ciné-concert Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 3e Arrondissement

Vertigo en ciné-concert

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 18:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28

Après avoir tremblé de terreur sous la douche de la maison Bates, la saison dernière dans Psychose, allons noyer nos regards et nos sens dans la boucle du chignon de Kim Novak !

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English : ‘Vertigo’ as a film concert

After trembling with terror in the shower at the Bates’ house last season in *Psycho*, let’s lose ourselves in the swirl of Kim Novak’s bun!

L’événement Vertigo en ciné-concert Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme