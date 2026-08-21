Vestiges cachés et oubliés noiséens, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Vestiges cachés et oubliés noiséens Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Participez à une balade commentée en compagnie du service Archives et Patrimoine et de l’association Noisy-le-Grand et son Histoire (NLGH), à la découverte de vestiges cachés et oubliés du centre-ville.

Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand 1 place de la Libération 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/10031-balade-urbaine-vestiges-caches-et-oublies-noiseens-journees-du-patrimoine.html »}]

Visite commentée