Vianney Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 23 octobre 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Vianney Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-10-23 20:00:00
fin : 2027-10-23 22:00:00
Date(s) :
2027-10-23
Concert.
Après 5 années sans tourner entre projets pour d’autres, album de duos, construction d’un refuge, écriture et silence choisi Vianney remonte sur scène.
Il vient de passer neuf mois à construire de ses mains, à s’isoler pour mieux créer une démarche rare et radicale, pour se retrouver et redonner du sens à son métier.
Avec une envie de scène renouvelée, Vianney retrouvera ce qu’il aime le plus être seul sur scène, face au public, dans les plus grandes salles dès le printemps 2027.
Une tournée très attendue, portée par une promesse simple continuer à faire résonner ce lien si particulier avec son public, à travers un spectacle généreux.
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine shop@bleucitron.net
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English : Vianney Zénith de Limoges
L’événement Vianney Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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