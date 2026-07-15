Vianney Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Vianney Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-23 20:00:00

fin : 2027-10-23 22:00:00

Date(s) :

2027-10-23

Concert.

Après 5 années sans tourner entre projets pour d’autres, album de duos, construction d’un refuge, écriture et silence choisi Vianney remonte sur scène.

Il vient de passer neuf mois à construire de ses mains, à s’isoler pour mieux créer une démarche rare et radicale, pour se retrouver et redonner du sens à son métier.

Avec une envie de scène renouvelée, Vianney retrouvera ce qu’il aime le plus être seul sur scène, face au public, dans les plus grandes salles dès le printemps 2027.

Une tournée très attendue, portée par une promesse simple continuer à faire résonner ce lien si particulier avec son public, à travers un spectacle généreux.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine shop@bleucitron.net

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English : Vianney Zénith de Limoges

L’événement Vianney Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole