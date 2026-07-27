Informations pratiques

Flers

Vibra’miam Banquet des vacances du festival Vibra’mômes

3 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Le Vibra Miam des Vacances, c’est un rendez vous convivial du festival, un moment suspendu où l’on savoure autant la nourriture, le début des vacances et le fait d’être réunis. Un banquet qui fait danser les papilles et briller les yeux et met en appétit les petits et les grands pour le spectacle suivant.

Un moment simple et chaleureux où chacun échange et profite d’une ambiance festive et gourmande.

La bonne humeur sera au menu pour célébrer ensemble les vacances et les spectacles à venir !

Notre cuisinière nous préparera des mets gourmands et de saison qui raviront petits et grands (repas végétarien) !

Tarif unique 10€ Sur réservation uniquement, avant le mardi 13 octobre

Billetterie en ligne sur flers-agglo.fr .

3 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13

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English : Vibra’miam Banquet des vacances du festival Vibra’mômes

L’événement Vibra’miam Banquet des vacances du festival Vibra’mômes Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO