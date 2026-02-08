Vichy Jazzy Salle des Fêtes (Maison des Associations) Vichy
vendredi 16 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des Associations) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Vichy Jazzy
Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : – – EUR
moins de 18 ans accompagné d’un adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Festival VICHY JAZZY, du jazz festif des années 20 à 50 manouche, swing, New Orleans
Réservation fortement conseillée !
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Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com
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English :
VICHY JAZZY Festival: Festive jazz from the 1920s to the 1950s: Manouche, swing, New Orleans
Reservations strongly recommended!
L’événement Vichy Jazzy Vichy a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations
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