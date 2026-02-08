Vichy Jazzy Salle des Fêtes (Maison des Associations) Vichy

vendredi 16 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des Associations) · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Vichy Jazzy

Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : – – EUR

moins de 18 ans accompagné d’un adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Festival VICHY JAZZY, du jazz festif des années 20 à 50 manouche, swing, New Orleans

Réservation fortement conseillée !

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Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

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English :

VICHY JAZZY Festival: Festive jazz from the 1920s to the 1950s: Manouche, swing, New Orleans

Reservations strongly recommended!

L’événement Vichy Jazzy Vichy a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations