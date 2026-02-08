UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vichy

Vichy Jazzy Salle des Fêtes (Maison des Associations) Vichy

vendredi 16 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des Associations) · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Salle des Fêtes (Maison des Associations)
Adresse
Place de l’Hôtel de Ville
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
moins de 18 ans accompagné d'un adulte

Vichy

Vichy Jazzy

Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : – – EUR

moins de 18 ans accompagné d’un adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Festival VICHY JAZZY, du jazz festif des années 20 à 50 manouche, swing, New Orleans
Réservation fortement conseillée !
  .

Salle des Fêtes (Maison des Associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25  lesrencontresarioso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

VICHY JAZZY Festival: Festive jazz from the 1920s to the 1950s: Manouche, swing, New Orleans
Reservations strongly recommended!

L’événement Vichy Jazzy Vichy a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)