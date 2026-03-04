Victor comme tout le monde – Jeudi du cinéma, Studio 43, Dunkerque

Victor comme tout le monde – Jeudi du cinéma Jeudi 19 mars, 14h30 Studio 43 Nord

Tarif unique : 5,20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T14:30:00+01:00 – 2026-03-19T17:00:00+01:00

Victor comme tout le monde

de Pascal Bonitzer

France l 2026 l 1h28

Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu’il n’est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu’au jour où réapparaît sa fille, qu’il n’a pas vue grandir… Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu’admirer ?

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

