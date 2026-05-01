Saumur

Vide-atelier Michou SH

Bagneux Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’artiste Michel Siette (Michou SH) ouvre exceptionnellement les portes de son atelier afin de présenter et vendre une grande partie de ses collections artistiques.

Toutes les œuvres sont proposées à moitié prix de leur valeur à l’occasion de ce vide-atelier. Environ 55 tableaux sont exposés, retrouvez des photos d’art et des peintures.

Venez découvrir l’univers artistique de Michou SH dans une ambiance conviviale et partager un verre de l’amitié durant ces deux journées exceptionnelles !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 de 10h à 19h. .

Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 57 24 63 michelsh@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artist Michel Siette (Michou SH) exceptionally opens the doors of his studio to present and sell a large part of his art collection.

L’événement Vide-atelier Michou SH Saumur a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME