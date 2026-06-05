Vide Atelier Les Créations du Palier Nérac

Nérac

Vide Atelier

Les Créations du Palier 11 Rue Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:30:00

fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Vide-atelier aux Créations du Palier l’art à prix doux à Nérac

Chaque vendredi du mois de juin, de 16h30 à 18h30, l’atelier-boutique Les Créations du Palier, situé rue Henri IV à Nérac face au château, ouvre ses portes pour un rendez-vous artistique original le Vide-Atelier.

L’occasion de découvrir l’univers d’Emmanuelle Enfrin à travers une sélection de créations proposées à prix réduits. Dessins, illustrations, gravures, cyanotypes, empreintes et broderies sont à retrouver parmi de nombreuses œuvres originales.

Affiches, cartes postales, carnets, albums jeunesse et créations uniques sont proposés avec des réductions pouvant atteindre 30 %, permettant à chacun de s’offrir une œuvre ou de trouver une idée cadeau originale.

Des cartes cadeaux pour les ateliers créatifs sont également disponibles pour offrir une expérience artistique à ses proches. .

Les Créations du Palier 11 Rue Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@ellestmanuelle.fr

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English : Vide Atelier

L’événement Vide Atelier Nérac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT de l’Albret