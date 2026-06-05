Vide Atelier Les Créations du Palier Nérac
Vide Atelier Les Créations du Palier Nérac vendredi 5 juin 2026.
Nérac
Vide Atelier
Les Créations du Palier 11 Rue Henri IV Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Vide-atelier aux Créations du Palier l’art à prix doux à Nérac
Chaque vendredi du mois de juin, de 16h30 à 18h30, l’atelier-boutique Les Créations du Palier, situé rue Henri IV à Nérac face au château, ouvre ses portes pour un rendez-vous artistique original le Vide-Atelier.
L’occasion de découvrir l’univers d’Emmanuelle Enfrin à travers une sélection de créations proposées à prix réduits. Dessins, illustrations, gravures, cyanotypes, empreintes et broderies sont à retrouver parmi de nombreuses œuvres originales.
Affiches, cartes postales, carnets, albums jeunesse et créations uniques sont proposés avec des réductions pouvant atteindre 30 %, permettant à chacun de s’offrir une œuvre ou de trouver une idée cadeau originale.
Des cartes cadeaux pour les ateliers créatifs sont également disponibles pour offrir une expérience artistique à ses proches. .
Les Créations du Palier 11 Rue Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@ellestmanuelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Atelier
L’événement Vide Atelier Nérac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Globule Cie le clan des songes Nérac 11 juin 2026
- Petit Théâtre de Nérac L’Amant ZI Labarre Nérac 12 juin 2026
- Lectures en miroir Nérac 13 juin 2026
- Lily Jung en concert Zone industrielle Labarre Nérac 20 juin 2026
- Les marchés des créateurs de l’Oustalot d’Iris Nérac 20 juin 2026