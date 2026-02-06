Vide-bibliothèque à Villesèque

Villesèque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

3ème Vide-Bibliothèque organisé par les Mots Dits Du Mas et Coryame (Livres , CD, DVD, Disques) dans la Salle des Fêtes de Villesèque.

3ème Vide-Bibliothèque organisé par les Mots Dits Du Mas et Coryame (Livres , CD, DVD, Disques) dans la Salle des Fêtes de Villesèque.

.

Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 98 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3rd Vide-Bibliothèque organized by Mots Dits Du Mas and Coryame (Books, CDs, DVDs, Records) in the Salle des Fêtes of Villesèque.

L’événement Vide-bibliothèque à Villesèque Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble