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Vide-Dressing à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Vide-Dressing à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Cours Hyacinthe Bellon

Adresse : Centre ville

Ville : 13990 Fontvieille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Fontvieille

Vide-Dressing à Fontvieille

Dimanche 17 mai 2026 de 8h à 17h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’Association Entrepreneurs Fontvieilloises organise son Vide-Dressing sous les Halles à Fontvieille
L’Association Entrepreneurs Fontvieilloises organise son Vide-Dressing sous les Halles à Fontvieille   .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   entrepreneuresfontvieilloises@gmail.com

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English :

The Fontvieille Entrepreneurs Association is organising its clothing sale at Les Halles in Fontvieille.

L’événement Vide-Dressing à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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