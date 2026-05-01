Vide-Dressing à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille
Vide-Dressing à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille dimanche 17 mai 2026.
Fontvieille
Vide-Dressing à Fontvieille
Dimanche 17 mai 2026 de 8h à 17h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
L’Association Entrepreneurs Fontvieilloises organise son Vide-Dressing sous les Halles à Fontvieille
L’Association Entrepreneurs Fontvieilloises organise son Vide-Dressing sous les Halles à Fontvieille .
Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur entrepreneuresfontvieilloises@gmail.com
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English :
The Fontvieille Entrepreneurs Association is organising its clothing sale at Les Halles in Fontvieille.
L’événement Vide-Dressing à Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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