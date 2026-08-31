Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité Rue du Collège Flers

Informations pratiques

Flers

Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez dénicher des pépites vêtements, chaussures, bijoux, accessoires…

L’association Seconde Main et Solidarité organise deux vide-dressings par an, plutôt ciblé femmes un au printemps et un à l’automne. Le but est d’offrir une seconde vie aux vêtements, chaussures et accessoires et ainsi lutter contre la surconsommation tout en faisant des économies.

Chaque exposante fixe ses prix.

Une partie des bénéfices sera reversée à une association locale qui tient à cœur aux membres du bureau de l’association.

Lors de cette édition, l’association Seconde Main et Solidarité a choisi de soutenir l’association Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de l’Orne. Vous trouverez le stand de l’association soutenue.

Vous souhaitez participer au prochain vide-dressing ? Contactez-nous ! Tarifs 12 € l’emplacement + 8 €/an d’adhésion annuelle à l’association. + libre participation à l’association soutenue. .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 6 75 78 90 53 secondemainetsolidarite@gmail.com

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English : Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité

L’événement Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité Flers a été mis à jour le 2026-08-31 par Flers agglo