Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « l’amour à l’œuvre, dialogue avec Julie Ozanne », Musée du château de Flers, Flers

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « l’amour à l’œuvre, dialogue avec Julie Ozanne » 18 – 20 septembre Musée du château de Flers Orne

Jauge limitée, une file d’attente est possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « l’amour à l’oeuvre, dialogue avec Julie Ozanne »

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61100 Flers, France Flers 61100 Orne Normandie 0233646649 https://www.flers-agglo.fr/mon-quotidien/culture/les-musees/musee-du-chateau-de-flers-2 L’origine du château de Flers remonte au Moyen-âge. Il s’agissait alors d’une construction modeste en pierre et colombages. Le château se compose aujourd’hui de deux ailes disposées en équerre. La plus ancienne, édifiée au XVIe siècle sous l’impulsion de Nicolas III de Grosparmy, est caractérisée par ses toits en cloche couronnés de lanternons. La façade, d’ordonnance classique avec son perron monumental, est érigée au XVIIIe siècle par Ange-Hyacinthe de la Motte-Ango.

Propriété des comtes de Flers jusqu’à la Révolution, le parc et le château de Flers sont ensuite acquis par le comte de Redern puis par la famille Schnetz. En 1901, Julien Salles, maire de Flers, rachète le domaine pour le compte de la municipalité. Le château abrite alors l’Hôtel de Ville et le musée. Le château est classé Monument historique en 1907. Il a subi d’importants travaux entre 2012 et 2016. Accueil de groupes sur réservation toute l’année.

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « l’amour à l’oeuvre, dialogue avec Julie Ozanne »

©ville de Flers