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AGENDA · Flers

Visite guidée + atelier de l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » en LSF au Musée du Château de Flers, Château de Flers, Flers

dimanche 13 septembre 2026 · Château de Flers · Flers

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Château de Flers
Adresse
Avenue du Château, Flers
Ville
61100 Flers
Département
Orne
Tarif
Gratuit, sur réservation

Visite guidée + atelier de l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » en LSF au Musée du Château de Flers Dimanche 13 septembre, 15h00 Château de Flers Orne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

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Céline, médiatrice au musée, et Elsa, interprète en LSF, vous feront découvrir l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » suivi d’un atelier de création. Accessible à toustes.

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