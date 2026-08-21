Visite guidée + atelier de l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » en LSF au Musée du Château de Flers, Château de Flers, Flers
dimanche 13 septembre 2026 · Château de Flers · Flers
Informations pratiques
Visite guidée + atelier de l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » en LSF au Musée du Château de Flers Dimanche 13 septembre, 15h00 Château de Flers Orne
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00
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Céline, médiatrice au musée, et Elsa, interprète en LSF, vous feront découvrir l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » suivi d’un atelier de création. Accessible à toustes.
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