Informations pratiques

Visite guidée + atelier de l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » en LSF au Musée du Château de Flers Dimanche 13 septembre, 15h00 Château de Flers Orne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Château de Flers Avenue du Château, Flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « elsa.gluckmann@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « museeduchateau@flers-agglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 64 66 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 69 63 44 48 »}]

Céline, médiatrice au musée, et Elsa, interprète en LSF, vous feront découvrir l’exposition « L’Amour à l’œuvre. Dialogue avec Julie Ozanne » suivi d’un atelier de création. Accessible à toustes.