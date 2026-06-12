Vide dressing Portalis RDC Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Vide dressing Portalis

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 de 10h à 18h. RDC 28, Rue Portalis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Envie de chiner vos nouvelles pépites pour cet été? Profitez d’un week-end entier de vide dressing ! Rendez-vous au 28 rue Portalis. Venez chiner, essayer et profiter d’une journée shopping conviviale au cœur d’Aix.

Envie de dénicher de belles pièces pour les beaux jours ? Rendez-vous pour une nouvelle édition de notre vide dressing rue Portalis.



Vêtements Chaussures Accessoires Pièces de seconde main sélectionnées avec soin.



Règlements acceptés espèces, Wero, PayPal .

RDC 28, Rue Portalis Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 94 87 06 videdressingportalis@gmail.com

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English :

Want to find your new summer nuggets? Take advantage of an entire weekend of dressing room sales! Meet us at 28 rue Portalis. Come and browse, try out and enjoy a convivial shopping day in the heart of Aix.

L’événement Vide dressing Portalis Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence