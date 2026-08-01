VIDE DRESSING Route de Pézenas Servian

Informations pratiques

Servian

VIDE DRESSING

Route de Pézenas Nationale 9 Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez dénicher les pépites cachées dans le dressing de nos exposantes, lors du vide dressing au Domaine de La Baume !

Craquez pour une sélection de vêtements et d’accessoires à petits prix, à l’occasion du vide dressing du Domaine de La Baume. Que vous soyez à la recherche d’une pièce tendance, d’une belle affaire ou d’un coup de cœur, vous trouverez forcément votre bonheur. Venez chiner, faire de bonnes affaires et donner une seconde vie à la mode dans une ambiance conviviale ! .

Route de Pézenas Nationale 9 Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41 domaine@labaume.com

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English :

Come hunt for hidden gems in our exhibitors’ closets at the closet clearance sale at the Domaine de La Baume!

L’événement VIDE DRESSING Servian a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34