VIDE DRESSING Route de Pézenas Servian
samedi 19 septembre 2026 · Route de Pézenas · Servian
Informations pratiques
Servian
VIDE DRESSING
Route de Pézenas Nationale 9 Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Route de Pézenas Nationale 9 Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41 domaine@labaume.com
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English :
Come hunt for hidden gems in our exhibitors’ closets at the closet clearance sale at the Domaine de La Baume!
L’événement VIDE DRESSING Servian a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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