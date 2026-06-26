Vide Grenier à Rouillac Rouillac
Vide Grenier à Rouillac Rouillac dimanche 5 juillet 2026.
Rouillac
Vide Grenier à Rouillac
Aire du lac Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 5 juillet Brocante site agréable et ombragé, restauration et buvette sur place.
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Aire du lac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 11 02
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English :
Sunday, July 5: Flea Market: a pleasant, shaded venue with food and refreshments available on site.
L’événement Vide Grenier à Rouillac Rouillac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Rouillacais
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