Rouillac

Vide Grenier à Rouillac

Aire du lac Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Dimanche 5 juillet Brocante site agréable et ombragé, restauration et buvette sur place.

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Aire du lac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 11 02

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English :

Sunday, July 5: Flea Market: a pleasant, shaded venue with food and refreshments available on site.

L’événement Vide Grenier à Rouillac Rouillac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Rouillacais