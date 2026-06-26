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Vide Grenier aux Quai de l’Adour BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Vide Grenier aux Quai de l’Adour BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre dimanche 28 juin 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : Allées Jean Jaures

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Vide Grenier aux Quai de l’Adour

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées Jean Jaures Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Dimanche 28 juin s’installe le vide grenier de l’association du jumelage franco-italien !
Buvette et restauration sur place
Emplacement 3€ le mètre linéaire   .

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées Jean Jaures Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 90 18 97 

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English :

On Sunday, June 28, the Franco-Italian Sister City Association’s yard sale will take place!

L’événement Vide Grenier aux Quai de l’Adour Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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