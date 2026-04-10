Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Place Jouffroy d’abbans Baume-les-Dames

Vide grenier Place Jouffroy d’abbans Baume-les-Dames dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place Jouffroy d'abbans

Adresse : Parking super U à Baume les Dames

Ville : 25110 Baume-les-Dames

Département : Doubs

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Baume-les-Dames

Vide grenier

Place Jouffroy d’abbans Parking super U à Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier de l’Usb Rugby   .

Place Jouffroy d’abbans Parking super U à Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 24 03 72  joel.cachot25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)