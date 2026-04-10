Vide grenier Place Jouffroy d’abbans Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

Vide grenier

Place Jouffroy d’abbans Parking super U à Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier de l’Usb Rugby .

Place Jouffroy d’abbans Parking super U à Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 24 03 72 joel.cachot25@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS