Vide grenier Place Jouffroy d’abbans Baume-les-Dames
Vide grenier Place Jouffroy d’abbans Baume-les-Dames dimanche 7 juin 2026.
Baume-les-Dames
Vide grenier
Place Jouffroy d’abbans Parking super U à Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier de l’Usb Rugby .
Place Jouffroy d’abbans Parking super U à Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 24 03 72 joel.cachot25@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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