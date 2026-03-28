Briare

Vide-grenier

Rue des Grands Jardins Briare Loiret

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Chinez, troquez, dénichez ! Le vide-greniers du comité de jumelage Briare-Jemappes vous attend le dimanche 3 mai 2026, place du Champ de Foire à Briare-le-Canal. Ambiance conviviale, restauration et buvette sur place.

Le Comité de Jumelage Briare Jemappes vous donne rendez-vous le dimanche 3 mai 2026 pour un grand vide-greniers sur la place du Champ de Foire à Briare-le-Canal. Toute la journée, venez chiner, vendre ou simplement flâner parmi les stands variés dans une ambiance conviviale et familiale. Profitez de la restauration et de la buvette sur place pour une pause gourmande entre deux trouvailles. Une belle occasion de donner une seconde vie à vos objets tout en soutenant les actions du comité de jumelage. Venez nombreux ! 2.5 .

Rue des Grands Jardins Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 82 69 10 coquillet.lydie@gmail.com

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English :

Browse, barter, unearth! The Briare-Jemappes twinning committee’s garage sale awaits you on Sunday, May 4, 2025, at Place du Champ de Foire in Briare-le-Canal. Convivial atmosphere, food and refreshments on site. Pitch at 2.50 ?/m. Reserve your stand now!

L’événement Vide-grenier Briare a été mis à jour le 2026-04-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX