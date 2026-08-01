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AGENDA · Capvern

Vide Grenier Quartier de la Gare Capvern

dimanche 9 août 2026 · Quartier de la Gare · Capvern

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Quartier de la Gare
Adresse
CAPVERN
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Vide Grenier

Quartier de la Gare CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 15:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Grand Vide Grenier au profit de l’Association d’Aide et de Soutien aux Victimes (AASV)
3€ le mètre linéaire
Restauration et buvette sur place
Informations et Réservations 06 77 17 35 33 06 89 97 82 90
  .

Quartier de la Gare CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 17 35 33 

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English :

Large Yard Sale to Benefit the Association for Aid and Support of Victims (AASV)
3? per linear meter
Food and drinks available on site
Information and Reservations: 06 77 17 35 33 06 89 97 82 90

L’événement Vide Grenier Capvern a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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