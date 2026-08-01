Informations pratiques

Capvern

Vide Grenier

Quartier de la Gare CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 15:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Grand Vide Grenier au profit de l’Association d’Aide et de Soutien aux Victimes (AASV)

3€ le mètre linéaire

Restauration et buvette sur place

Informations et Réservations 06 77 17 35 33 06 89 97 82 90

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Quartier de la Gare CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 17 35 33

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English :

Large Yard Sale to Benefit the Association for Aid and Support of Victims (AASV)

3? per linear meter

Food and drinks available on site

Information and Reservations: 06 77 17 35 33 06 89 97 82 90

L’événement Vide Grenier Capvern a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65