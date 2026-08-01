Vide Grenier Quartier de la Gare Capvern
dimanche 9 août 2026 · Quartier de la Gare · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Vide Grenier
Quartier de la Gare CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 15:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Grand Vide Grenier au profit de l’Association d’Aide et de Soutien aux Victimes (AASV)
3€ le mètre linéaire
Restauration et buvette sur place
Informations et Réservations 06 77 17 35 33 06 89 97 82 90
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Quartier de la Gare CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 17 35 33
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English :
Large Yard Sale to Benefit the Association for Aid and Support of Victims (AASV)
3? per linear meter
Food and drinks available on site
Information and Reservations: 06 77 17 35 33 06 89 97 82 90
L’événement Vide Grenier Capvern a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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