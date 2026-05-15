Informations pratiques

Capvern

Vide grenier

à la Salle polyvalente CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide grenier du Pétanque Club Capvernois

– A l’intérieur 3 € le ml avec table ou 2.50 € le ml sans table.

– En extérieur 2.50 € le ml avec le véhicule derrière ou à proximité du stand.

Informations et réservations 06 30 82 77 72

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à la Salle polyvalente CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 82 77 72

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English :

Capvernois Pétanque Club Yard Sale

– Indoors: 3 per meter with a table or 2.50 per meter without a table.

– Outside: 2.50 per linear meter with the vehicle parked behind or near the booth.

Information and reservations: 06 30 82 77 72

L’événement Vide grenier Capvern a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65