Vide grenier à la Salle polyvalente Capvern
dimanche 27 septembre 2026 · à la Salle polyvalente · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Vide grenier
à la Salle polyvalente CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide grenier du Pétanque Club Capvernois
– A l’intérieur 3 € le ml avec table ou 2.50 € le ml sans table.
– En extérieur 2.50 € le ml avec le véhicule derrière ou à proximité du stand.
Informations et réservations 06 30 82 77 72
.
à la Salle polyvalente CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 82 77 72
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English :
Capvernois Pétanque Club Yard Sale
– Indoors: 3 per meter with a table or 2.50 per meter without a table.
– Outside: 2.50 per linear meter with the vehicle parked behind or near the booth.
Information and reservations: 06 30 82 77 72
L’événement Vide grenier Capvern a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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