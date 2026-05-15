UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Capvern

Vide grenier à la Salle polyvalente Capvern

dimanche 27 septembre 2026 · à la Salle polyvalente · Capvern

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
à la Salle polyvalente
Adresse
CAPVERN
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Vide grenier

à la Salle polyvalente CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide grenier du Pétanque Club Capvernois
– A l’intérieur 3 € le ml avec table ou 2.50 € le ml sans table.
– En extérieur 2.50 € le ml avec le véhicule derrière ou à proximité du stand.
Informations et réservations 06 30 82 77 72
  .

à la Salle polyvalente CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 82 77 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Capvernois Pétanque Club Yard Sale
– Indoors: 3 per meter with a table or 2.50 per meter without a table.
– Outside: 2.50 per linear meter with the vehicle parked behind or near the booth.
Information and reservations: 06 30 82 77 72

L’événement Vide grenier Capvern a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Capvern (Hautes-Pyrénées)