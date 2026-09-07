Vide-Grenier & Concert Trad’, salle coluche, Cintegabelle

Informations pratiques

Vide-Grenier & Concert Trad’ Dimanche 4 octobre, 08h00 salle coluche Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T08:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T08:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Vide-Grenier & Concert Trad’ • Cintegabelle

Chineurs, amateurs de musique et épicuriens, rendez-vous le dimanche 4 octobre à Cintegabelle pour une journée festive et conviviale !

L’association Caminòc et le Syndicat d’Initiative s’associent pour vous proposer le grand Vide-Grenier du village, avec un rendez-up musical exceptionnel dans le cadre du Festival Occitania.

INFOS PRATIQUES :

️ Dimanche 4 octobre 2026

Lieu : Boulevard Puech & Salle Coluche, Cintegabelle

Restauration : Buvette et petite restauration sur place toute la journée

️ CÔTÉ VIDE-GRENIER (Exposants) :

Inscriptions obligatoires en ligne pour réserver votre emplacement :

https://www.helloasso.com/associations/association-caminoc/evenements/vide-grenier-cintegabelle

CÔTÉ CONCERT (Gratuit – Festival Occitania) :

Concert gratuit du Duo Bolbena (Myriam Jourdane & Maxime Juniet).

Laissez-vous porter par un répertoire chaleureux de chants et musiques à danser d’ici et d’ailleurs, revisités entre transmission orale et compositions originales.

Venez chiner, boire un coup et danser en famille ou entre amis !

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Vide grenier du village ! vide grenier brocante