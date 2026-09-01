Vide Grenier de La Boule Le Pélican chemin de la Prouvenque Pélissanne
dimanche 13 septembre 2026 · chemin de la Prouvenque · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Vide Grenier de La Boule Le Pélican
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 7h.
Sous réserve de conditions météo favorables. chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association La Boule Le Pélican organise son vide-grenier ! Vous y dénicherez peut-être la perle rare et sûrement de bonnes affaires.
Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. .
chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 76 24 77
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English :
The association La Boule Le Pélican is organizing its autumn garage sale! You’re sure to find a bargain and a rare gem.
L’événement Vide Grenier de La Boule Le Pélican Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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