Vide Grenier de La Boule Le Pélican chemin de la Prouvenque Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Vide Grenier de La Boule Le Pélican

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 7h.

Sous réserve de conditions météo favorables. chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association La Boule Le Pélican organise son vide-grenier ! Vous y dénicherez peut-être la perle rare et sûrement de bonnes affaires.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. .

chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 76 24 77

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English :

The association La Boule Le Pélican is organizing its autumn garage sale! You’re sure to find a bargain and a rare gem.

L’événement Vide Grenier de La Boule Le Pélican Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes