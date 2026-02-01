Vide grenier de la Croix Rouge Chalonnaise Chalon-sur-Saône

Vide grenier de la Croix Rouge Chalonnaise

13 Rue Claude Perry Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Vide grenier à Chalon-sur-Saône

Le Lundi 25 Mai 2026

organisé par LA CROIX ROUGE du CHALONNAIS

13 rue Claude Perry

Petite restauration

Apéritif offert aux exposants

2 € le ml (sans réservation)

13 Rue Claude Perry Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 01 21

English : Vide grenier de la Croix Rouge Chalonnaise

