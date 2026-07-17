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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout

dimanche 2 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Stade du Redoundel
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

VIDE GRENIER DE LA PÊCHE

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Vide grenier de la pêche.
Buvette et repas sur place.
Pour les exposants date limite d’inscription le 30 juillet.   .

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50  aappmasalvetat@outlook.fr

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English :

La P%EAche Yard Sale.
Refreshments and food available on site.

L’événement VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34

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