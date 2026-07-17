Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

VIDE GRENIER DE LA PÊCHE

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Vide grenier de la pêche.

Buvette et repas sur place.

Pour les exposants date limite d’inscription le 30 juillet. .

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr

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English :

La P%EAche Yard Sale.

Refreshments and food available on site.

L’événement VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34