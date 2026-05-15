Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud École élémentaire publique Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence
Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud École élémentaire publique Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence dimanche 7 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud
École élémentaire publique Jacques Reynaud 75 Place Elie cester Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 16:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Une journée conviviale pour partager, vendre, acheter et faire de belles trouvailles en famille.
.
École élémentaire publique Jacques Reynaud 75 Place Elie cester Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 75 04 88 manoelle62@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial day to share, sell, buy and make great family finds.
L’événement Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-lès-Valence (Drôme)
- Tous en selle !, CTM, Bourg-lès-Valence 20 mai 2026
- Théâtre d’impro Les Sachants avec la Cie Les Excités Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 21 mai 2026
- Humour Louis Bonhoure dans Caméléon Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 22 mai 2026
- Atelier zéro déchet Savon noir ménager Les ateliers SOWA Bourg-lès-Valence 23 mai 2026
- Atelier scrapbooking Fête des mères MPT de Chony Bourg-lès-Valence 23 mai 2026