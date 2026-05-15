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Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud École élémentaire publique Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence

Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud École élémentaire publique Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence dimanche 7 juin 2026.

Lieu : École élémentaire publique Jacques Reynaud

Adresse : 75 Place Elie cester

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Bourg-lès-Valence

Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud

École élémentaire publique Jacques Reynaud 75 Place Elie cester Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Une journée conviviale pour partager, vendre, acheter et faire de belles trouvailles en famille.
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École élémentaire publique Jacques Reynaud 75 Place Elie cester Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 75 04 88  manoelle62@hotmail.com

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English :

A convivial day to share, sell, buy and make great family finds.

L’événement Vide grenier de l’APE Jacques Reynaud Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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