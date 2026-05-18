Vide-grenier de l’école Jean Moulin Ecole Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Vide-grenier de l’école Jean Moulin

Ecole Jean Moulin 8 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

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Ecole Jean Moulin 8 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 79 71 94 ape26500@gmail.com

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English :

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L’événement Vide-grenier de l’école Jean Moulin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme