Vide-grenier de l’école Jean Moulin Ecole Jean Moulin Bourg-lès-Valence
Vide-grenier de l’école Jean Moulin Ecole Jean Moulin Bourg-lès-Valence dimanche 24 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Vide-grenier de l’école Jean Moulin
Ecole Jean Moulin 8 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00
Date(s) :
2026-05-24
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Ecole Jean Moulin 8 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 79 71 94 ape26500@gmail.com
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English :
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L’événement Vide-grenier de l’école Jean Moulin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
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