Vide-grenier de l’école Ste Marie à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Vide-grenier de l’école Ste Marie à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 8 mai 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Vide-grenier de l’école Ste Marie à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
vendredi 8 mai, l’école Ste Marie organise son vide-grenier au parking de la Roseraie.
De 8h à 18h
Contact par téléphone au 06 79 40 21 08 avant le mercredi 6 mai
Emplacement 2 € le mètre .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 79 40 21 08
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English :
friday May 8, l’école Ste Marie organizes its garage sale in the Roseraie parking lot.
L’événement Vide-grenier de l’école Ste Marie à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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