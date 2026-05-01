Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Vide-grenier de l’école Ste Marie à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

vendredi 8 mai, l’école Ste Marie organise son vide-grenier au parking de la Roseraie.

De 8h à 18h

Contact par téléphone au 06 79 40 21 08 avant le mercredi 6 mai

Emplacement 2 € le mètre .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 79 40 21 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

friday May 8, l’école Ste Marie organizes its garage sale in the Roseraie parking lot.

L’événement Vide-grenier de l’école Ste Marie à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)