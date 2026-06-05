Vide-grenier de Loyat Loyat
Vide-grenier de Loyat Loyat dimanche 7 juin 2026.
Loyat
Vide-grenier de Loyat
Salle omnisport Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’école Sainte Jeanne d’Arc organise son grand vide-grenier à la salle omnisport de Loyat (et ses abords) !
Buvette et restauration sur place également. Venez nombreux ! .
Salle omnisport Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 62 85 23 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier de Loyat Loyat a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Loyat (Morbihan)
- Promenade botanique au château de Loyat Loyat 5 juin 2026
- Les Estivales du Château de Loyat Concert d’ouverture Loyat 11 juillet 2026
- Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart et Dvorak Loyat 12 juillet 2026
- Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart Loyat 13 juillet 2026
- Les Estivales du château de Loyat Garden Party musicale Loyat 14 juillet 2026