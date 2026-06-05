Loyat

Vide-grenier de Loyat

Salle omnisport Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’école Sainte Jeanne d’Arc organise son grand vide-grenier à la salle omnisport de Loyat (et ses abords) !

Buvette et restauration sur place également. Venez nombreux ! .

Salle omnisport Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 62 85 23 89

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English :

L’événement Vide-grenier de Loyat Loyat a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande