Vide-grenier de Montjean-sur-Loire, Place du Vallon Mauges-sur-Loire

Vide-grenier de Montjean-sur-Loire

Place du Vallon Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Venez parcourir les stands du Vide-grenier de Montjean-sur-Loire en bords de Loire !

Le grand vide-grenier de Montjean-sur-Loire revient pour une nouvelle édition !

Une journée conviviale au bord de la Loire, où chineurs et curieux se retrouvent pour dénicher de jolies trouvailles et profiter de l’ambiance chaleureuse du village.

Entre objets anciens, vêtements, livres, jouets ou déco vintage, il y en aura pour tous les goûts !

Et si, après vos emplettes, vous prolongiez la journée ?

Profitez-en pour découvrir ce charmant village marinier et son parcours intramuros, une belle balade de 3,5 km le long de la Loire.

Laissez-vous guider au fil des ruelles pavées, entre histoire et art, et admirez plus d’une centaine de sculptures monumentales qui jalonnent le parcours.

Une sortie complète, entre chinerie, flânerie et découverte !

Restauration et buvette sur place pour prolonger le plaisir. .

Place du Vallon Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.montjeanportdeloire@gmail.com

English :

Come and browse the stalls at the Montjean-sur-Loire garage sale on the banks of the Loire!

