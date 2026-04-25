Vide-Grenier de Simone Place Simone de Beauvoir Rennes Dimanche 13 septembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Visiteurs : entrée libre et gratuite

Vide-Grenier familial et sympathique !

Depuis plus de 30 ans, la Maison de Quartier La Touche organise, le 2ème dimanche de septembre, un grand vide-grenier. Autrefois appelé “Puces Saint-MIchel”, puis “Braderie de La Touche”, cet événement est connu des habitant·es et son succès participe, par son ambiance conviviale et vivante, à l’identité du quartier. Environ 1000 emplacements, des stands de rafraîchissement et de restauration, et plus de 40 bénévoles engagé·es sur la journée !

Les contraintes organisationnelles et les charges financières nous obligent chaque année à réévaluer l’événement. C’est pourquoi, la Maison de Quartier, ses bénévoles et ses habitant·es vous propose un tout nouveau format !

RDV le dimanche 13 septembre pour :

– Un Vide-Grenier en extérieur sur la Place Simone de Beauvoir et le long de la rue Cardinal Paul Gouyon (environ 450 emplacements)

– Un Vide-Dressing en intérieur, dans la Maison de Quartier La Touche (environ 50 emplacements)

Inscriptions :

Uniquement via le lien de réservation, à partir du 2 juillet 2026.

Paiement par carte sur internet ou à la Maison de Quartier La Touche, en espèces, CB ou par chèque

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la Maison de Quartier La Touche : [https://www.mqlt.fr/vide-grenier/](https://www.mqlt.fr/vide-grenier/)

___

Exposant·es : arrivées échelonnées, créneau à choisir lors de l’inscription

Inscriptions uniquement via le lien de réservation, à partir du 2 juillet 2026.

8€ l’emplacement de 2 mètres pour la partie vide-grenier en extérieur (environ 450 emplacements)

7,50€ l’emplacement de 1m20 pour la partie vide-dressing en intérieur (environ 50 emplacements, table pouvant être mise à disposition si nécessaire)

Paiement par carte sur internet

Ou à la Maison de Quartier La Touche, en espèces, CB ou par chèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

1

https://www.mqlt.fr/vide-grenier/ 0299544512 contact@mqlt.fr

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

