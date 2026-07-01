Informations pratiques

Vianne

Vide grenier des Archers du Val d’Albret

Gymnase Dubourdieu Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide-grenier à Vianne une journée pour chiner et faire de bonnes affaires !

Les Archers du Val d’Albret vous donnent rendez-vous au gymnase Dubourdieu à Vianne, pour leur traditionnel vide-grenier.

Que vous soyez à la recherche d’un objet insolite, de vêtements, de jouets, de livres, de décoration ou simplement d’une belle balade parmi les stands, cette journée promet de nombreuses trouvailles dans une ambiance conviviale.

Sur place, vous pourrez profiter d’une buvette, d’un espace restauration, de toilettes et d’un parking à proximité.

Vous souhaitez exposer ? Les emplacements sont proposés au tarif de 2,50 € le mètre (2 € le mètre à partir de 2 mètres). L’installation des exposants est prévue dès 6h30. Réservations au 06 32 37 52 46.

Un rendez-vous idéal pour les amateurs de brocante, les chineurs et les familles, à ne pas manquer à Vian .

Gymnase Dubourdieu Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 52 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier des Archers du Val d’Albret

L’événement Vide grenier des Archers du Val d’Albret Vianne a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Albret